Šta je dovelo do panike među posetiocima Belgrade Music Week-a: Organizatori opisali okolnosti poslednje noći festivala

Širenje netačnih i lažnih informacija izazvalo paniku na festivalu Belgrade Music Week, održanom prethodnih dana na beogradskom Ušću, tvrde organizatori iz firme Sky Music.

U njihovom saopštenju ističe se da su "MUP i službe Hitne pomoći zvanično potvrdile da je festival prošao bez ijednog incidenata sa hladnim oružjem". "Kao festival koji okuplja desetine hiljada mladih ljudi, u potpunosti razumemo zabrinutost javnosti, roditelja i naših posetilaca povodom informacija koje su preplavile društvene mreže tokom i nakon poslednjeg nastupa završne večeri na Ušću. Obraćamo se javnosti sa željom da hronološki i transparentno pojasnimo šta