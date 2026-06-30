Šta je dovelo do panike među posetiocima Belgrade Music Week-a: Organizatori opisali okolnosti poslednje noći festivala

Euronews pre 45 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
Šta je dovelo do panike među posetiocima Belgrade Music Week-a: Organizatori opisali okolnosti poslednje noći festivala

Širenje netačnih i lažnih informacija izazvalo paniku na festivalu Belgrade Music Week, održanom prethodnih dana na beogradskom Ušću, tvrde organizatori iz firme Sky Music.

U njihovom saopštenju ističe se da su "MUP i službe Hitne pomoći zvanično potvrdile da je festival prošao bez ijednog incidenata sa hladnim oružjem". "Kao festival koji okuplja desetine hiljada mladih ljudi, u potpunosti razumemo zabrinutost javnosti, roditelja i naših posetilaca povodom informacija koje su preplavile društvene mreže tokom i nakon poslednjeg nastupa završne večeri na Ušću. Obraćamo se javnosti sa željom da hronološki i transparentno pojasnimo šta
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