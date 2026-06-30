Vučić i Dačić prisustvovali taktičko-pokaznoj vežbi Žandarmerije u bazi u Lipovici: Kako je izgledala (video)

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Euronews Srbija
Vučić i Dačić prisustvovali taktičko-pokaznoj vežbi Žandarmerije u bazi u Lipovici: Kako je izgledala (video)
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić prisustvovali su, zajedno sa direktorom policije generalom policije Draganom Vasiljevićem i komandantom Žandarmerije Radoslavom Repcem, taktičko-pokaznoj vežbi Žandarmerije u bazi u Lipovici, poručivši da je Žandarmerija snaga i ponos Srbije. Predsednik Vučić istakao je, nakon pokazne vežbe pripadnika Žandarmerije, da oni predstavljaju snagu Srbije.
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Vučić i Dačić prisustvovali vežbi Žandarmerije u Lipovici

Vučić i Dačić prisustvovali vežbi Žandarmerije u Lipovici

Serbian News Media pre 21 minuta
Vežba Žandarmerije u Lipovici, Vučić: Jedinica važna za odbranu, policajci na terenu da imaju veće plate od onih u…

Vežba Žandarmerije u Lipovici, Vučić: Jedinica važna za odbranu, policajci na terenu da imaju veće plate od onih u kancelarijama

RTS pre 1 sat
Vučić: Žandarmerija je snaga i ponos Srbije

Vučić: Žandarmerija je snaga i ponos Srbije

RINA pre 1 sat
Direktor policije: Netačno da ljudi masovno napuštaju SAJ, u Žandarmeriji 183 kandidata prošlo konkurs

Direktor policije: Netačno da ljudi masovno napuštaju SAJ, u Žandarmeriji 183 kandidata prošlo konkurs

Radio 021 pre 1 sat
Žandarmerija čuva tradiciju dugu više od 160 godina: Od Čukur-česme do današnjih zadataka za Srbiju

Žandarmerija čuva tradiciju dugu više od 160 godina: Od Čukur-česme do današnjih zadataka za Srbiju

Telegraf pre 1 sat
(Foto) Vučić na pokaznoj vežbi Žandarmerije: Policajci na terenu moraju da imaju veće plate

(Foto) Vučić na pokaznoj vežbi Žandarmerije: Policajci na terenu moraju da imaju veće plate

Newsmax Balkans pre 3 sata
Vučić: Žandarmerija važna ne samo za MUP već i za odbranu zemlje

Vučić: Žandarmerija važna ne samo za MUP već i za odbranu zemlje

Nedeljnik pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićIvica DačićMinistar unutrašnjih poslovažandarmerija

Politika, najnovije vesti »

Starović sa Bauer o procesu evrointegracija SRB i sprovođenju reformske agende

Starović sa Bauer o procesu evrointegracija SRB i sprovođenju reformske agende

RTV pre 6 minuta
Imamo sve informacije! Beograd traži odgovore za Gazimestan – Zapad još ćuti

Imamo sve informacije! Beograd traži odgovore za Gazimestan – Zapad još ćuti

Sputnik pre 16 minuta
SRCE: „Delić kritikovao Vučićevu izjavu o cenama lekova“

SRCE: „Delić kritikovao Vučićevu izjavu o cenama lekova“

Serbian News Media pre 22 minuta
Vučić i Dačić prisustvovali vežbi Žandarmerije u Lipovici

Vučić i Dačić prisustvovali vežbi Žandarmerije u Lipovici

Serbian News Media pre 21 minuta
Vučić odbacio kritiku opozicije i pomoć penzionerima nazvao brigom o ljudima

Vučić odbacio kritiku opozicije i pomoć penzionerima nazvao brigom o ljudima

Serbian News Media pre 7 minuta