Francuska i Švedska u borbi za osminu finala: Ko može da zaustavi "Trikolore"?

Hot sport pre 1 sat
Francuska i Švedska u borbi za osminu finala: Ko može da zaustavi "Trikolore"?

Mbape i Dembele predvode glavnog favorita za titulu, dok Isak i Đekereš prete da naprave najveće iznenađenje nokaut faze.

Nokaut faza Svetskog prvenstva donosi još jedan spektakl večeras od 23 časa, kada će u Njujorku snage odmeriti Francuska i Švedska. Trikolori na teren izlaze kao jedan od najvećih kandidata za osvajanje Mundijala, dok Skandinavci žele da produže svoj boravak i naprave najveću senzaciju dosadašnjeg toka turnira. Francuska je grupnu fazu završila sa maksimalnim učinkom i pokazala možda i najbolji fudbal na prvenstvu. Pobede protiv Senegala, Iraka i Norveške, uz čak
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