Havarijska isključenja vode u Kragujevcu danas – više naselja privremeno bez vodosnabdevanja

Zbog sanacije kvarova na vodovodnoj mreži, danas, 30. juna 2026. godine, doći će do privremenih isključenja vode u više delova Kragujevca.

Prema planu radova, bez vode će biti potrošači u sledećim ulicama: Bresnica – Ulica Vladimira Bulatovića Vibe, od 9 do 13 časova, zbog popravke ulične vodovodne linije. Bresnica – Ulica Veležanska, od 13 do 16 časova, zbog popravke ulične vodovodne linije. Bresnica – Ulica Mile i Rajka Stojadinovića, od 16 do 19 časova, zbog popravke ulične vodovodne linije. Pivara – Teslina ulica, od 10 do 13 časova, zbog radova na cevovodu prečnika DN 500. Ilićevo – Ulica Boška