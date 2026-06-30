Gradonačelnik Moskve: Presretnuto 46 dronova lansiranih ka glavnom gradu Rusije

Insajder pre 34 minuta  |  Beta
Gradonačelnik Moskve: Presretnuto 46 dronova lansiranih ka glavnom gradu Rusije

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin izjavio je rano jutros da je presretnuto 46 ukrajinskih dronova lansiranih ka glavnom gradu Rusije ali nije precizirao da li je bilo povređenih i materijalne štete.

Foto: Unsplash/Daniil Zameshaev Sobjanjin je u nizu poruka na Telegramu pomenuo devet talasa dronova koje je uništila protivvazdušna odbrana dok su se kretali ka gradu. Precizirao je da su spasilački timovi raspoređeni u područja gde su pali ostaci dronova, bez navođenja drugih detalja.
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