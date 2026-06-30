Predizborna kampanja ili socijalna politika: Šta nam zaista donosi paket pomoći od 600 miliona evra? (VIDEO)

Insajder pre 2 sata  |  Stefan Miljuš
Predizborna kampanja ili socijalna politika: Šta nam zaista donosi paket pomoći od 600 miliona evra? (VIDEO)

Novi paket ekonomskih mera, vredan više od 600 miliona evra, stiže pred građane na jesen. Predsednik Srbije najavio je jednokratnu novčanu pomoć za milione ljudi – od penzionera i boraca, do korisnika socijalne pomoći i dečijeg dodatka, uz turističke vaučere i pojeftinjenje lekova. I dok vlast kategorički tvrdi da se ova masovna davanja planiraju bez dodatnog zaduživanja, stručna javnost postavlja pitanje cene ovakve darežljivosti. Da li je reč o odgovornoj socijalnoj politici, ili o još jednom neustavnom,

Aleksandar Vučić, Foto: Amir Hamzagić Još jedno obraćanje predsednika države donelo je novi paket pomoći najstarijim I najugroženijim građanima. Pravila za isplatu su sledeća: penzioneri sa najnižim primanjima, do 31.000 dinara, dobiće po 35.000 dinara jednokratne pomoći. Oni sa primanjima do prosečne penzije od blizu 57 hiljada mogu da računaju na 27.500 dinara, dok će svima ostalima pripasti po 20.000. Pored njih, po 25.000 dinara sleduje korisnicima socijalne
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