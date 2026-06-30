Ruski napad na Ukrajinu: Poginule tri osobe, više od 30 povređenih

Insajder pre 21 minuta  |  Beta
Ruski napad na Ukrajinu: Poginule tri osobe, više od 30 povređenih

Tri osobe su poginule i više od 30 je povređeno u ruskim napadima na Ukrajinu, saopštile su tamošnje vlasti na društvenim mrežama.

Foto: Tanjug AP Ukrainian Emergency Service Tri osobe su stradale, a 18 je ranjeno u ruskim napadima u Zaporoškoj oblasti, saopštio je guverner Ivan Fedorov. "Neprijatelj je izveo 975 vazdušnih napada na 56 oblasti regiona", dodao je Fedorov. Tri osobe su ranjene u ruskim napadima u Dnjepropetrovskoj oblasti, rekao je Oleksandar Hanža, šef vojne administracije regiona Oleksander Handža. "Neprijatelj je napao četiri okruga regiona dronovima više od deset puta",
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