Ruski napad na Ukrajinu: Poginule tri osobe, više od 30 povređenih

Tri osobe su poginule i više od 30 je povređeno u ruskim napadima na Ukrajinu, saopštile su tamošnje vlasti na društvenim mrežama.

Foto: Tanjug AP Ukrainian Emergency Service Tri osobe su stradale, a 18 je ranjeno u ruskim napadima u Zaporoškoj oblasti, saopštio je guverner Ivan Fedorov. "Neprijatelj je izveo 975 vazdušnih napada na 56 oblasti regiona", dodao je Fedorov. Tri osobe su ranjene u ruskim napadima u Dnjepropetrovskoj oblasti, rekao je Oleksandar Hanža, šef vojne administracije regiona Oleksander Handža. "Neprijatelj je napao četiri okruga regiona dronovima više od deset puta",