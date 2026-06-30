U Atini se srušila četvorospratnica, spasilačke ekipe pretražuju ruševine

Insajder pre 2 sata  |  Tanjug
U Atini se srušila četvorospratnica, spasilačke ekipe pretražuju ruševine

U toku su opsežne operacije potrage i spasavanja osoba, koje su možda zarobljene ispod ruševina, nakon što se danas srušila četvorospratna stambena zgrada u atinskom naselju Petralona, tokom izvođenja radova na susednom objektu.

Spasilačka ekipa na mestu porušene zgrade u Atini. FOTO: Tanjug/AP Photo/Petros Giannakouris Prema podacima vatrogasne službe, u jednom trenutku se tragalo za četiri osobe - tri muškarca i jednom ženom, ali su oni kasnije locirani nakon telefonskog kontakta, prenosi Katimerini. Uprkos tome, spasilačke ekipe nastavljaju pretragu terena zbog mogućnosti da ispod ruševina i dalje ima zatrpanih. Na terenu se nalazi oko 30 vatrogasaca sa osam vozila, specijalno
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

"Srušila se kao kartonska kutija" Detalji katastrofe u Atini: Uhapšeno pet osoba zbog urušavanja zgrade, u toku je spasilačka…

"Srušila se kao kartonska kutija" Detalji katastrofe u Atini: Uhapšeno pet osoba zbog urušavanja zgrade, u toku je spasilačka operacija (foto/video)

Kurir pre 1 sat
Srušila se stambena zgrada u Atini: U toku potraga za zatrpanima

Srušila se stambena zgrada u Atini: U toku potraga za zatrpanima

NIN pre 2 sata
(Foto) Spasioci u Venecueli i dalje tragaju za više od 43.000 nestalih nakon razornog zemljotresa

(Foto) Spasioci u Venecueli i dalje tragaju za više od 43.000 nestalih nakon razornog zemljotresa

Newsmax Balkans pre 1 sat
Radnici shvatili šta se dešava pa zvonili stanarima: Zgrada se odmah potom srušila, uhapšeno pet osoba

Radnici shvatili šta se dešava pa zvonili stanarima: Zgrada se odmah potom srušila, uhapšeno pet osoba

Mondo pre 2 sata
Haos u centru Atine: Urušila se stambena zgrada; Spasioci tragaju za zatrpanim ljudima FOTO/VIDEO

Haos u centru Atine: Urušila se stambena zgrada; Spasioci tragaju za zatrpanim ljudima FOTO/VIDEO

B92 pre 2 sata
Srušila se zgrada u Atini, traje potraga za zarobljenima u ruševinama

Srušila se zgrada u Atini, traje potraga za zarobljenima u ruševinama

Politika pre 2 sata
Srušila se zgrada u Atini, traje potraga za zarobljenima u ruševinama

Srušila se zgrada u Atini, traje potraga za zarobljenima u ruševinama

RTV pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

TanjugAtina

Svet, najnovije vesti »

UN: Otvaranje Ormuskog moreuza neće odmah okončati ekonomsku krizu ranjivih zemalja

UN: Otvaranje Ormuskog moreuza neće odmah okončati ekonomsku krizu ranjivih zemalja

Insajder pre 26 minuta
UN: Otvaranje Ormuskog moreuza neće odmah okončati ekonomsku krizu ranjivih zemalja

UN: Otvaranje Ormuskog moreuza neće odmah okončati ekonomsku krizu ranjivih zemalja

Beta pre 17 minuta
UN: Otvaranje Ormuskog moreuza neće odmah okončati ekonomsku krizu ranjivih zemalja

UN: Otvaranje Ormuskog moreuza neće odmah okončati ekonomsku krizu ranjivih zemalja

Nedeljnik pre 22 minuta
Predsednica AfD smatra da Nemačka treba da prekine bojkot ruskog gasa i nafte

Predsednica AfD smatra da Nemačka treba da prekine bojkot ruskog gasa i nafte

N1 Info pre 12 minuta
UN: Otvaranje Ormuskog moreuza neće odmah okončati ekonomsku krizu ranjivih zemalja

UN: Otvaranje Ormuskog moreuza neće odmah okončati ekonomsku krizu ranjivih zemalja

N1 Info pre 2 minuta