U Atini se srušila četvorospratnica, spasilačke ekipe pretražuju ruševine

U toku su opsežne operacije potrage i spasavanja osoba, koje su možda zarobljene ispod ruševina, nakon što se danas srušila četvorospratna stambena zgrada u atinskom naselju Petralona, tokom izvođenja radova na susednom objektu.

Spasilačka ekipa na mestu porušene zgrade u Atini. FOTO: Tanjug/AP Photo/Petros Giannakouris Prema podacima vatrogasne službe, u jednom trenutku se tragalo za četiri osobe - tri muškarca i jednom ženom, ali su oni kasnije locirani nakon telefonskog kontakta, prenosi Katimerini. Uprkos tome, spasilačke ekipe nastavljaju pretragu terena zbog mogućnosti da ispod ruševina i dalje ima zatrpanih. Na terenu se nalazi oko 30 vatrogasaca sa osam vozila, specijalno