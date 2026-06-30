U Srbiji 7,4 odsto više turista nego u istom mesecu prošle godine, koje destinacije su najposećenije?

Insajder pre 1 sat  |  FoNet
U Srbiji 7,4 odsto više turista nego u istom mesecu prošle godine, koje destinacije su najposećenije?

Republički zavod za statistiku saopštio je da je u Srbiji u maju ove godine registrovano 470.000 dolazaka turista, što je za 7,4 odsto više nego u istom mesecu prethodne godine.

Foto: Aleksa Boljanović Od ukupnog broja noćenja, kako navode, domaći turisti su ostvarili 629.000 noćenja, što je za 2,2 odsto više nego u istom periodu prošle godine, dok su strani turisti ostvarili 581.000 noćenja, što predstavlja rast od 9,3 odsto. U pogledu ostvarenih noćenja, u maju ove godine su među gradskim turističkim mestima najposećeniji bili Beograd, Novi Sad i Niš, dok su među banjskim mestima Vrnjačka banja, Sokobanja i Vrdnik, a među planinskim
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