Apokaliptično nevreme podogilo dalmaciju! Od rekordnog pakla do potopa: Tukli grad i kiša, ljudi bežali sa plaža, temperatura pala za 17 stepeni za 5 minuta!

Nakon dana obeleženog rekordnim vrućinama, delove Dalmacije pogodila je jaka grmljavina praćena obilnom kišom, grmljavinom, a na nekim mestima i gradom.

Nestabilno vreme se prvo razvilo nad južnim delom Dalmacije, gde su izraženiji pljuskovi pogodili područje od Biokova do Dubrovnika. Najobilnija kiša pala je na širem području Vrgorca, gde je lokalno izmereno oko 25 litara padavina po kvadratnom metru, dok je na nekim lokacijama zabeležen i grad. Kako se padavinski sistem kreće od istoka ka zapadu, oluja se tokom večeri proširila ka obali. Obilni pljuskovi pogodili su Omiš i Žrnovnicu, a Sinj je bio među