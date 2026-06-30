Budžet jak, podrška narodu još jača! Milioni ljudi osetiće poboljšanje, Srbija ostaje finansijski stabilna zemlja: ministar Mali sumirao novi paket mera

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana, koji je vredan nešto manje od 600 miliona evra, neće ugroziti stabilnost javnih finansija, ističući da država raspolaže dovoljnim sredstvima za njegovo finansiranje. "Ni na koji način ne ugrožavamo stabilnost naših javnih finansija. Danas imamo oko 560 milijardi dinara na računu, odnosno skoro pet milijardi evra. Sve ove mere o kojima pričamo su nešto malo