Eksplozija u stambenoj zgradi u Monaku: Ukrajinski oligarh među teško povređenima, osumnjičeni u bekstvu (video)

Kurir pre 12 minuta  |  Agencije
Eksplozija u stambenoj zgradi u Monaku: Ukrajinski oligarh među teško povređenima, osumnjičeni u bekstvu (video)

Ukrajinski oligarh Vadim Ermolajev jedna je od tri povređene osobe u eksploziji koja se u ponedeljak uveče dogodila u stambenoj zgradi u Monaku, dok je osumnjičeni u bekstvu, saopštile su danas vlasti.

Prema izvoru bliskom istrazi, Ermolajev je među povređenima u incidentu u kojem su teško povređene dve osobe, dok je jedan 13-godišnji dečak zadobio lakše povrede, preneo je portal France 24. Osumnjičeni je, prema navodima tužilaštva Monaka, postavio torbu ili paket u predvorje stambene zgrade pre nego što je aktivirao eksplozivnu napravu i pobegao sa lica mesta. Princ Albert II osudio je napad, nazivajući ga "gnusnim zločinom", i poručio da će bezbednost u
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