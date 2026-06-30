Grend slem u Londonu: Zverev, Lehečka i Dimitrov u drugom kolu Vimbldona

Treći teniser sveta pobedio je posle tri sata. Igrači su bili sigurni u gemovima na svoje servise sve do devetog, kada je Zverev napravio brejk za 5:4. On je posle toga osvojio gem na svoj servis i poveo u meču. U drugom setu nije bilo brejka i odigran je taj-brejk, koji je Blok dobio 10:8. Ni u trećem setu nije bilo brejka i ponovo je odigran taj-brejk, koji je Zverev dobio 7:5. Zverev je u petom gemu napravio brejk za 3:2, ali je Blok odmah vratio brejk i