Grend slem u Londonu: Zverev, Lehečka i Dimitrov u drugom kolu Vimbldona

Kurir pre 13 minuta
Grend slem u Londonu: Zverev, Lehečka i Dimitrov u drugom kolu Vimbldona
Treći teniser sveta pobedio je posle tri sata. Igrači su bili sigurni u gemovima na svoje servise sve do devetog, kada je Zverev napravio brejk za 5:4. On je posle toga osvojio gem na svoj servis i poveo u meču. U drugom setu nije bilo brejka i odigran je taj-brejk, koji je Blok dobio 10:8. Ni u trećem setu nije bilo brejka i ponovo je odigran taj-brejk, koji je Zverev dobio 7:5. Zverev je u petom gemu napravio brejk za 3:2, ali je Blok odmah vratio brejk i
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

UŽIVO: Serena izgubila prvi set, u toku pregled dana Sport kluba

UŽIVO: Serena izgubila prvi set, u toku pregled dana Sport kluba

Sport klub pre 3 minuta
Zverev, Lehečka i Dimitrov u drugom kolu Vimbldona

Zverev, Lehečka i Dimitrov u drugom kolu Vimbldona

Radio sto plus pre 8 minuta
Duci za SK: Promenio sam reket, igra mi se još

Duci za SK: Promenio sam reket, igra mi se još

Sport klub pre 58 minuta
Novak u "engleskom" terminu protiv Cicipasa

Novak u "engleskom" terminu protiv Cicipasa

Sportske.net pre 42 minuta
Kvalifikant Virtanen posle drame u pet setova eliminisao Šeltona

Kvalifikant Virtanen posle drame u pet setova eliminisao Šeltona

RTS pre 1 sat
Zverev se mučio na startu Vimbldona, ali grend slem šampion ide dalje

Zverev se mučio na startu Vimbldona, ali grend slem šampion ide dalje

Sportske.net pre 1 sat
Kod dama bez iznenađenja: Ribakina i Mertens u drugom kolu Vimbldona, poraz Badose

Kod dama bez iznenađenja: Ribakina i Mertens u drugom kolu Vimbldona, poraz Badose

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

TenisVimbldonLondonGrend slem

Sport, najnovije vesti »

Najveće iznenađenje u ženskoj konkurenciji: Kraj za dvostruku polufinalistkinju Vimbldona u prvoj rundi

Najveće iznenađenje u ženskoj konkurenciji: Kraj za dvostruku polufinalistkinju Vimbldona u prvoj rundi

Danas pre 28 minuta
Erling Haland odveo Norvešku u osminu finala Svetskog prvenstva u fudbalu

Erling Haland odveo Norvešku u osminu finala Svetskog prvenstva u fudbalu

Danas pre 58 minuta
Senzacija na Vimbldonu: Četvrti nosilac ispao već u 1. kolu

Senzacija na Vimbldonu: Četvrti nosilac ispao već u 1. kolu

Danas pre 1 sat
Partizan: Marko Jovanović završio u Urgentnom centru posle napada tri osobe

Partizan: Marko Jovanović završio u Urgentnom centru posle napada tri osobe

Danas pre 2 sata
Radosav Petrović novi sportski direktor Partizana

Radosav Petrović novi sportski direktor Partizana

Danas pre 2 sata