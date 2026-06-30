Holandija - Maroko: "Lavovi atlasa" umalo do vođstva, Verbrugen spasao "Oranje"

Kurir pre 7 minuta
Holandija - Maroko: "Lavovi atlasa" umalo do vođstva, Verbrugen spasao "Oranje"

Od najnovijeg Hronološki Hakimi šutira sa ivice šesnaesterca, Verbrugen ponovo sjajno interveniše.

Izuzetna odbrana golmana Holandije. El Ajnaui je šutirao sa 3-4 metara posle kornera, ali je Verbrugen sjajno intervenisao. Vrlo oštri stratovi na obe strane i puno prekida u uvodnim minutama ove utakmice. Jasno je da je ulog veliki i da su obe reprezentacije na oprezu. HOLANDIJA - MAROKO Stadion: Monterej Sudija: Vilton Sampajo (Brazil) HOLANDIJA: Verbrugen - Van Dajk, Ake, Van Heke - Van de Ven, Damfris, Gravenberč, De Jong - Gakpo, Brobi, Samervil. Selektor:
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