Holandija - Maroko: Nova drama na Mundijalu! Igraju se produžeci

Od najnovijeg Hronološki Isa Diop je izjednačio! Prošlo je tek nekoliko sekundi zaustavnog vremena.

Sjajan centaršut sa leve strane Kemsdina Talbija, Diop, iako štoper, reagovao je kao pravi centarfor i glavom zakucao loptu u mrežu. Kadi Riad je izašao iz igre, a ušao je Anas Salah Edin. Kodi Gakpo je strelac na neverovatnu asistenciju Krisensija Samervila. Kakav trenutak za napadača Holandije i Liverpula. Gakpu je pre samo dva dana preminuo nerođeni sin. Posle velike tragedije, Gakpo je smogao snage da ostane uz tim, a sada je postigao zlata vredan gol. Izmene,