Ibrahimović slomljen posle drame: "Osećam veliku tugu, zaslužili su mnogo više!"

Legendarni Zlatan Ibrahimović, koji tokom Svetskog prvenstva 2026 radi kao stručni konsultant "Fox Sportsa", analizirao je dramatičnu pobedu Brazila nad Japanom (2:1) na startu nokaut faze.

Šveđanin nije krio razočaranje zbog eliminacije "Samuraja", ističući da je selekcija Japana bila na korak od istorijskog uspeha. "Osećam veliku tugu zbog Morijasua i njegovih igrača. Zaslužili su više. Bili su minut udaljeni od produžetaka kada je Martineli postigao gol", rekao je Ibrahimović u analizi za FOX Sports. Ibra smatra da je ključni trenutak utakmice bio pogodak Kasemira za izjednačenje. "Kasemirov gol promenio je intenzitet igre u korist Brazila. Ponovo