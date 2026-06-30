Ibrahimović slomljen posle drame: "Osećam veliku tugu, zaslužili su mnogo više!"

Kurir pre 5 minuta
Ibrahimović slomljen posle drame: "Osećam veliku tugu, zaslužili su mnogo više!"

Legendarni Zlatan Ibrahimović, koji tokom Svetskog prvenstva 2026 radi kao stručni konsultant "Fox Sportsa", analizirao je dramatičnu pobedu Brazila nad Japanom (2:1) na startu nokaut faze.

Šveđanin nije krio razočaranje zbog eliminacije "Samuraja", ističući da je selekcija Japana bila na korak od istorijskog uspeha. "Osećam veliku tugu zbog Morijasua i njegovih igrača. Zaslužili su više. Bili su minut udaljeni od produžetaka kada je Martineli postigao gol", rekao je Ibrahimović u analizi za FOX Sports. Ibra smatra da je ključni trenutak utakmice bio pogodak Kasemira za izjednačenje. "Kasemirov gol promenio je intenzitet igre u korist Brazila. Ponovo
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