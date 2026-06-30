Kapiten Nemačke Kimih: Potpuno smo zasluženo eliminisani

Kapiten fudbalske reprezentacije Nemačke Jošua Kimih izjavio je da smatra da je njegova ekipa "potpuno zasluženo" eliminisana sa Svetskog prvenstva, nakon poraza od selekcije Paragvaja u šesnaestini finala. "Osećaj je užasan.

Potpuno smo zasluženo eliminisani", naveo je Kimih, a preneo portal Bulinjuz (Bulinews). Reprezentacija Nemačke nije uspela da se plasira u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto je u šesnaestini finala, u Foksborou, posle penala izgubila od selekcije Paragvaja 3:4, nakon što je rezultat posle regularnog dela i produžetaka bio nerešen 1:1. Selekcija Nemačke se u nokaut fazu ovogodišnjeg Svetskog prvenstva plasirala sa prvog mesta na tabeli Grupe E sa šest bodova,