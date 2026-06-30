Mundijal se okrenuo naglavačke! Favoriti ispali, žreb se otvorio - Francuska najviše profitirala!

Kurir pre 46 minuta
Mundijal se okrenuo naglavačke! Favoriti ispali, žreb se otvorio - Francuska najviše profitirala!
Početak nokaut faze Svetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi obeležili su šokovi i rani padovi favorita, što je potpuno promenilo sliku turnira Kanada, Brazil, Paragvaj i Maroko već su obezbedili prolaz dalje, dok su najveća iznenađenja svakako ispadanja Nemačke i Holandije, selekcija koje su bile među glavnim favoritima za borbu za trofej. Oba tima završila su takmičenje već u šesnaestini finala, i to posle dramatičnih penala, što je potpuno poremetilo
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