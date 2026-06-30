Murinjo zgrožen Mundijalom – “Gasim televizor posle 10 minuta”! Opleo bez zadrške: samo jedna utakmica ga oduševila, ostalo razočaranje!

Žoze Murinjo izazvao je veliku pažnju javnosti svojim iskrenim komentarima o aktuelnom Svetskom prvenstvu, poručivši da ga mnoge utakmice – jednostavno ne zanimaju.

Čuveni portugalski stručnjak priznao je da pojedine mečeve prestaje da gleda gotovo odmah nakon početka. "Moram da budem iskren, neke utakmice ugasim već posle deset minuta", rekao je Murinjo bez ustezanja. On smatra da je proširenje Mundijala na 48 reprezentacija uticalo na kvalitet igre i da se više ne viđaju rezultati kakvi su nekada bili tipični za najveće takmičenje. "Ne sviđa mi se taj osećaj. Za mene je Svetsko prvenstvo vrh vrhova. Ovde nije moguće da