Novi paket mera za bolji život penzionera: Kada će građani Srbije osetiti promene?

Kurir pre 2 sata
Novi paket mera za bolji život penzionera: Kada će građani Srbije osetiti promene?

Dok se veliki deo Evrope suočava sa ekonomskom neizvesnošću, Srbija najavljuje novi paket podrške građanima, sa posebnim fokusom na penzionere, porodice sa decom i socijalno ugrožene kategorije.

Reč je o merama koje bi trebalo da obuhvate milione građana, uz jednokratne novčane pomoći, dodatnu podršku najstarijima, nove turističke vaučere i nastavak politike rasta plata i penzija. Predstavnici vlasti poručuju da je cilj da se rezultati ekonomskog razvoja vrate građanima kroz konkretnu pomoć i veći životni standard. Vlada tvrdi da Srbija danas ima dovoljno stabilne javne finansije da istovremeno nastavi sa velikim infrastrukturnim projektima, privlačenjem
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