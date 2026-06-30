Novi paket mera za bolji život penzionera: Kada će građani Srbije osetiti promene?

Dok se veliki deo Evrope suočava sa ekonomskom neizvesnošću, Srbija najavljuje novi paket podrške građanima, sa posebnim fokusom na penzionere, porodice sa decom i socijalno ugrožene kategorije.

Reč je o merama koje bi trebalo da obuhvate milione građana, uz jednokratne novčane pomoći, dodatnu podršku najstarijima, nove turističke vaučere i nastavak politike rasta plata i penzija. Predstavnici vlasti poručuju da je cilj da se rezultati ekonomskog razvoja vrate građanima kroz konkretnu pomoć i veći životni standard. Vlada tvrdi da Srbija danas ima dovoljno stabilne javne finansije da istovremeno nastavi sa velikim infrastrukturnim projektima, privlačenjem