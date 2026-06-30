Odbijena uredba Donalda Trampa: Vrhovni sud SAD stao u odbranu 14. amandmana, američki lider najavljuje borbu kroz Kongres

Kurir pre 3 minuta  |  BBC)
Odbijena uredba Donalda Trampa: Vrhovni sud SAD stao u odbranu 14. amandmana, američki lider najavljuje borbu kroz Kongres

Vrhovni sud je presudio da bebe rođene u SAD imaju ustavno pravo na državljanstvo, odbacujući zahtev američkog predsednika Donalda Trampa da se okonča 150 godina stara politika.

U odluci sudija 6 prema 3, predsednik Vrhovnog suda Džon Roberts je presudio da deca rođena u SAD "čiji su roditelji nezakonito ili privremeno prisutni" jesu "građani po rođenju" prema 14. amandmanu. Predsednik Tramp je pokušao da ograniči ovo pravo putem izvršne naredbe, tvrdeći da deca nedokumentovanih imigranata i nekih privremenih posetilaca nisu "podvrgnuta jurisdikciji te države" i stoga nemaju pravo na državljanstvo po rođenju. Ova presuda je veliki korak
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