"Oranje" ide kući: Maroko posle penala eliminisao Holandiju

Od najnovijeg Hronološki 1. serija 1:0 - Teun Kopmeiners - pogodak.

Bunu je pročitao stranu, ali je bio kratak. Školski, u malu mrežicu. Ovo se ne brani. 1:0 - El Ajnaui - promašaj. Fudbaler Rome je pogodio prečku. 2. serija 1:0 - Džastin Klajvert - promašaj. Pogodio je stativu. Slavni otac je sada možda razbio TV. 1:1 - Sufiane Rahimi - pogodak. Auuu, pa šta je ovo? Verbrugen je odbranio, ali je potom nogom ubacio loptu u gol. 3. serija 2:1 - Vout Veghorst - pogodak. Precizan šut u gornji desni ugao gola Bunua. Ovo se teško brani.