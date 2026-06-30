Poznat termin teniskog klasika u Londonu: Evo kada Đoković i Cicipas igraju meč drugog kola Vimbldona

Kurir pre 52 minuta
Poznat termin teniskog klasika u Londonu: Evo kada Đoković i Cicipas igraju meč drugog kola Vimbldona

Organizatori su odredili i satnicu kada će se Đoković i Cicipas sastati na Centralnom terenu.

Njih dvojica verovatno će izaći na Centralni teren od 18.30 časova po srednjorveopskom vremenu. Novak i Stefanos su se u dosadašnjem delu karijere sastajali 14 puta i srpski predstavnik je uspeo da slavi u čak 12 navrata. Skoro punih sedam sezona je prošlo otkad je Grk poslednji put slavio u međusobnom duelu, a to se dogodilo na Matersu u Šangaju.
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