Zemljotres pogodio BiH: Potres od 3.6 stepeni Rihtera zatresao Sarajevo

Zemljotres magnitude 3.6 stepeni Rihtera zabeležen je jutros u 06:18 časova, na području Bosne i Hercegovine.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa u blizini naselja Gornja Bioča, opština Ilijaš, što je oko 20 kilometara severozapadno od centra Sarajeva. Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 7 kilometara ispod površine zemlje. Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju. Kurir.rs/Agencije