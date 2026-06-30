Novi Sad na vodi: Građani prekidaju sednicu Skupštine aplauzima

U Plavoj sali Skupštine grada Novog Sada u toku je (utorak 30. jun) sednica Komisije za planove na kojoj se razmatraju primedbe na Nacrt plana generalne regulacije za priobalje uz Bulevar despota Stefana, projekat u javnosti poznat kao “Novi Sad na vodi”.

Na poziv Zborova Novi Sad, građani su se od 8.30 časova okupili kako bi prisustvovali javnoj sednici. Sednica je počela nešto posle 9 časova, ali je odmah prekinuta nakon što je advokat Srđan Kovačević zatražio izuzeće svih članova Komisije za planove, a posebno njenog predsednika Radoja Dabetića. Kako je naveo Kovačević, Dabetić je u direktnom sukobu interesa između posla kojim se bavi i pravnog lica koje finansira plan kojem se građani protive. On je istakao da