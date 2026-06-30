Novi Sad na vodi: Građani prekidaju sednicu Skupštine aplauzima

Luftika pre 14 minuta
Novi Sad na vodi: Građani prekidaju sednicu Skupštine aplauzima

U Plavoj sali Skupštine grada Novog Sada u toku je (utorak 30. jun) sednica Komisije za planove na kojoj se razmatraju primedbe na Nacrt plana generalne regulacije za priobalje uz Bulevar despota Stefana, projekat u javnosti poznat kao “Novi Sad na vodi”.

Na poziv Zborova Novi Sad, građani su se od 8.30 časova okupili kako bi prisustvovali javnoj sednici. Sednica je počela nešto posle 9 časova, ali je odmah prekinuta nakon što je advokat Srđan Kovačević zatražio izuzeće svih članova Komisije za planove, a posebno njenog predsednika Radoja Dabetića. Kako je naveo Kovačević, Dabetić je u direktnom sukobu interesa između posla kojim se bavi i pravnog lica koje finansira plan kojem se građani protive. On je istakao da
Otvori na luftika.rs

Povezane vesti »

Deo građana napustio sednicu Komisije za planove na kojoj se raspravlja o projektu "Novi Sad na vodi"

Deo građana napustio sednicu Komisije za planove na kojoj se raspravlja o projektu "Novi Sad na vodi"

N1 Info pre 19 minuta
Građani napustili sednicu komisije koja razmatra projekat "Novi Sad na vodi"

Građani napustili sednicu komisije koja razmatra projekat "Novi Sad na vodi"

Radio 021 pre 9 minuta
Novi Sad: Komisija za planove na deset minuta prekinula sednicu nakon zahteva za njeno izuzeće

Novi Sad: Komisija za planove na deset minuta prekinula sednicu nakon zahteva za njeno izuzeće

Beta pre 29 minuta
Građani napustili sednicu Komisije za planove o projektu „Novi Sad na vodi“

Građani napustili sednicu Komisije za planove o projektu „Novi Sad na vodi“

Nedeljnik pre 24 minuta
Novi Sad: Komisija za planove na deset minuta prekinula sednicu nakon zahteva za njeno izuzeće

Novi Sad: Komisija za planove na deset minuta prekinula sednicu nakon zahteva za njeno izuzeće

Serbian News Media pre 29 minuta
Haos na sednici o “Novom Sadu na vodi”: Traži se izuzeće Komisije, građani prekidaju čitanje primedbi aplauzima

Haos na sednici o “Novom Sadu na vodi”: Traži se izuzeće Komisije, građani prekidaju čitanje primedbi aplauzima

Moj Novi Sad pre 33 minuta
Novi Sad: Komisija za planove na deset minuta prekinula sednicu nakon zahteva za njeno izuzeće

Novi Sad: Komisija za planove na deset minuta prekinula sednicu nakon zahteva za njeno izuzeće

Pravo u centar pre 28 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi Sadsednica SKUPŠTINE

Vojvodina, najnovije vesti »

Deo građana napustio sednicu Komisije za planove na kojoj se raspravlja o projektu "Novi Sad na vodi"

Deo građana napustio sednicu Komisije za planove na kojoj se raspravlja o projektu "Novi Sad na vodi"

N1 Info pre 19 minuta
U Kulturnom centru Zrenjanina 4. jula počinje ZROK FEST 2026.

U Kulturnom centru Zrenjanina 4. jula počinje ZROK FEST 2026.

I Love Zrenjanin pre 3 minuta
Koncertom Borisa Režaka u Beočinu počinje "Beo leto"

Koncertom Borisa Režaka u Beočinu počinje "Beo leto"

RTV pre 4 minuta
Novi Sad na vodi: Građani prekidaju sednicu Skupštine aplauzima

Novi Sad na vodi: Građani prekidaju sednicu Skupštine aplauzima

Luftika pre 14 minuta
Subotica za Kosmet: Na humanitarnom turniru u basketu sakupljeno 285 hiljada dinara

Subotica za Kosmet: Na humanitarnom turniru u basketu sakupljeno 285 hiljada dinara

Subotica.com pre 8 minuta