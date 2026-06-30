Dominacija u završnici grupne faze: Srbija pregazila Obalu Slonovače i prošla dalje

Mondo pre 23 minuta  |  Tijana Jevtić
Dominacija u završnici grupne faze: Srbija pregazila Obalu Slonovače i prošla dalje

Košarkaši Srbije do 17 godina pobedili su Obalu Slonovače 97:71 u poslednjem meču grupne faze na Svetskom prvenstvu u Istanbulu.

Naš tim je od samog starta nametnuo ritam, pa je druga pobeda dobar vetar u leđa za naše Orliće. Izabranici Stevana Mijovića u nokaut fazi takmičenja igraće protiv trećeplasiranog tima iz grupe C, a to je trenutno Novi Zeland. Srbija je takmičenje otvorila porazom, ali je onda nanizala dve ubedljive pobede i plasirala se u dalju fazu takmičenja. U duelu protiv Obale Slonovače Nikola Kusturica je ponovo bio najbolji sa 17 poena, imao je i 11 uhvaćenih lopti, dok ga
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