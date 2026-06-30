Na Terazijama osvanule – terazije: U srcu Beograda postavljena skulptura vage sa dva tasa (foto, video)

U samom centru Beograda, na popularnim Terazijama, jutros je osvanula nova skulptura koja je privukla pažnju prolaznika i vozača.

Na kružnom toku kod skretanja za Prizrensku i Balkansku ulicu postavljen je stub na čijem vrhu se nalaze terazije - vaga sa dva tasa. Skulptura je postavljena tokom noći, dok je deo saobraćajnice u centru grada bio privremeno zatvoren. Prema informacijama iz Sekretarijata za javni prevoz, Terazije su bile zatvorene od ponoći do ranih jutarnjih sati, u zoni od Kolarčeve ulice do Trga Nikole Pašića, zbog radova na postavljanju novog obeležja. Gradonačelnik Beograda