Nagelsman kao Piksi posle debakla: "Ja ne bežim, ne dajem ostavku"

Mondo pre 4 sati  |  Milutin Vujičić
Nagelsman kao Piksi posle debakla: "Ja ne bežim, ne dajem ostavku"

Fudbalska reprezentacija Nemačke dobila je još jedan šamar i tako treće Svetsko prvenstvo zaredom ne zna za pobedu u nokaut fazi.

Nakon titule u Brazilu, Nemačka je ispadala u grupnoj fazi u Rusiji i Kataru, dok je sada u SAD, Meksiku i Kanadi uspela da prođe makar prvu fazu, pre nego što je naletela na Paragvaj. Malo toga su do sada pokazali Paragvajci, ali su uz dosta sreće prošli u drugu fazu i tamo "pokazali zube" Nemačkoj koju su izbacili na penale, rušeći tako mit o talentovanom treneru Julijanu Nagelsmanu. Iako je jasno da su njegova tvrdoglavost, sujeta i dobri odnosi sa pojedinim
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