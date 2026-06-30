Novak Đoković: "Ko će od mlađih sedeti i ovo gledati pet sati?"

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u drugo kolo Vimbldona pošto je nešto više od tri sata tenisa savladao kineskog predstavnika Jibinga Vua.

Na kraju, 6:4, 5:7, 6:4, 6:4 za Đokovića koji se i te kako namučio da "slomi otpor" žilavog rivala, pokazujući još jednom da je s razlogom među favoritima na ovogodišnjem Vimbldonu. Istakao je Đoković da ga je protivnik iznenadio, da je mislio da može da ga pobedi u tri seta posle dobijenog prvog, posle čega je Vu "dodao gas" i naterao navijače da do kasnih večernjih časova ostanu na terenu. A kada je već prošla ponoć, Đoković je dobio pitanje o sve češćim