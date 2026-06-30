Novaka pitali ko je najveći: Pogledajte kako je reagovao kad su pomenuli Federera, a kako kad su rekli Nadal

Mondo pre 2 sata  |  Nikola Lalović
Novaka pitali ko je najveći: Pogledajte kako je reagovao kad su pomenuli Federera, a kako kad su rekli Nadal

Novak Đoković se namučio na meču prvog kola Vimbldona protiv Kineza Jibinga Vua, ali je na kraju prošao u četiri seta xxxx.

Juri svoju 25. grend slem titulu, a osmu na Vimbldonu srpski teniser i iako drži skoro sve bitne teniske rekorde još uvek bruji rasprava o tome ko je najveći ikada. Mnogo puta su to pitali i samog Novaka, a najzanimljiviji odgovor dao je pred takmičenje na mastersku u Majamiju 2025. godine. Tada su mu dali da bez znanja ko ide sledeći naslepo rangira najveće ikada. Prvo su rekli ime njegovog najvećeg idola dok je odrastao Pita Samprasa. a on je savladao nekako
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