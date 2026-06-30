Srbija gori od ranog jutra: Već u 7 sati izmereno 27 stepeni u ovom gradu, subjektivni osećaj ide do 32

Iako je tek 7 sati, temperature širom Srbije su već tropske.

Prema zvaničnim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda ( RHMZ), Kikinda je trenutno najtopliji grad u Srbiji sa izmerenih 27 stepeni, ali je zbog vlažnosti vazduha od čak 100 odsto subjektivni osećaj je čak 32 stepena. Slična situacija je i u ostatku Vojvodine, ali i u glavnom gradu. U Somboru, Novom Sadu i Beogradu živa na termometru već u 7 časova pokazuje 26 stepeni, dok je u Valjevu, Negotinu i na Crnom Vrhu izmereno 25 stepeni. Pored Kikinde, u