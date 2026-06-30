Ukrajina okrenula Hrvate: Evo šta to znači za Srbiju na Evropskog prvenstvu

Mondo pre 1 sat  |  Nikola Lalović
Ukrajina okrenula Hrvate: Evo šta to znači za Srbiju na Evropskog prvenstvu

Nakon poraza Srbije 2:0 (1:0) od Italije na startu Evropskog prvenstva za igrače do 19 godina u drugom meču naše grupe Ukrajina je bila bolja od Hrvatske posle velikog preokreta.

Na kraju je bilo 3:1 (1:1) za Ukrajince koji su posle 22. minuta bili u zaostatku pošto je sviran penal za "vatrene" i Ivan Barić ga je pretvorio u pogodak. Ipak već do poluvremena rezultat je bio nerešen, a onda je početkom drugog dela igre došao preokret. Nakon 26 minuta bulo je 1:1 pošto je Bogdanov pretvorio asistenciju Ljušina u pogodak, a onda se otišlo na odmor. Posle toga Kaljužni je u 48. minutu pogodio za 2:1, a konačnih 3:1 je postavio Ljušin na
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