Vremenska prognoza za 30. jun: Pakleni kraj meseca, a konačno stiže i rashlađenje

Prema vremenskoj prognozi za utorak 30. jun 2026. godine, biće toplo rano ujutru, sa najnižom jutarnjom temperaturom od 17 do 22 stepena uz slabije lokalne pljuskove.

Maksimalna dnevna od 28 do 38 stepeni. Duvaće slabiji vetar u pojedinim delovima zemlje. U toku noći slabiji vetar u Banatu. U Vojvodini će, prema vremenskoj prognozi, biti oblaka ujutru, uz dnevnu temperaturu do 36 stepeni. Jutarnja će biti oko 12 stepeni uz moguće slabije i izolovane pljuskove sa grmljavinom. Prema vremenskoj prognozi za sredu 1. jul, biće pretežno oblačno, u Vojvodini sunčano i toplo. Najniža temperatura od 17 do 22 stepena, a najviša od 28 do