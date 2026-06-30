Dvadesetogodišnji mladić teško povređen na pruzi u Ovčar Banji, sa teškim povredama prebačen u Klinički centar u Beogradu

Morava info pre 1 sat  |  Morava info
Dvadesetogodišnji mladić teško povređen na pruzi u Ovčar Banji, sa teškim povredama prebačen u Klinički centar u Beogradu…
ČAČAK – Dvadesetogodišnji M. Z. povređen je danas u popodnevnim satima na pruzi u Ovčar Banji On je sa teškim povredama u pratnji hitne pomoći prevezen u Urgentno-prijemnu službu Opšte bolnice u Čačku. U 16.33 časova iz “Srbijavoza“ su obavestili korisnike usluga da voz koji je pošao iz Kraljeva za Požegu u 15.10 časova stoji u stanici Čačak od 16.12 časova jer je javljeno da se N. N. lice nalazi na koloseku. Još uvek nije poznato na koji način je došlo do ove
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