Siniša Mali: Jednokratna pomoć penzionerima i socijalno ugroženima na jesen, cene lekova niže od 1. avgusta

Gotovo tri miliona građana Srbije dobiće jednokratnu novčanu pomoć krajem septembra ili početkom oktobra, najavio je ministar finansija Siniša Mali.

On je istakao da je pripremljen paket vredan oko 600 miliona evra i da je usmeren ka građanima sa najnižim primanjima. Penzioneri i socijalno ugrožene kategorije stanovništva očekuju konkretne informacije o isplati novca u okviru novog paketa mera za povećanje životnog standarda. Mali je za RTS kaže da se paket vredan oko 600 miliona evra odnosi na skoro tri miliona građana – penzionera, korisnika novčane socijalne pomoći, dečjeg i boračkog dodatka – a da će novac