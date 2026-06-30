EU pa CEFTA - sa kojim državama Srbija ima najveću robnu razmenu

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmena Srbije za period januar-maj ove godine iznosila je 32,37 milijardi evre, što je bilo 3,9 odsto više nego u istom periodu prethodne godine, objavo je danas Republički zavod za statistiku (RZS).

Za prvih pet meseci 2026. godine, kako je navedeno, izvezeno je robe u vrednosti od 14,69 milijardi evra, što je bio 7,7 odsto više u poređenju sa istim periodom prethodne godine, dok je uvoz robe imao vrednost od 17,67 milijardi evra, odnosno jedan procenat više nego u isto vreme lane. Deficit je iznosio 2,97 milijardi evra, što je za 22,9 odsto manje nego u istom periodu prethodne godine. Pokrivenost uvoza izvozom bila je 83,1 odsto i bila je veća od pokrivenosti