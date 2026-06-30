Jorgić: Ako ne dođe do produženja licence NIS-u, moguće sankcije već od 2. jula

N1 Info pre 47 minuta  |  RTS FoNet
Jorgić: Ako ne dođe do produženja licence NIS-u, moguće sankcije već od 2. jula

Brokerski stručnjak Branislav Jorgić izjavio je da je produženje licence Naftnoj industriji Srbije (NIS) i dalje neizvesno, a da bi, ukoliko do njega ne dođe, Srbija već od 2. jula mogla da se suoči sa posledicama sankcija prema NIS, prenosi Radio-televizija Srbije (RTS).

Manje od 24 sata je ostalo do isteka američke licence za rad Naftnoj industiji Srbije, ali i dozvole kojom je američko Ministarstvo finansija omogućilo mađarskom MOL da okonča pregovore o kupovini većinskog dela ruskog "Gaspromnjefta", podseća RTS. Pre četiri dana, 26. juna, NIS je podneo novi zahtev OFAK za produženje roka i posle prvog jula. U obrazloženju je navedeno da je produžetak dozvole za rad ključan za uredno snabdevanje tržišta Srbije. Brokerski
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