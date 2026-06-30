Na današnji dan, 30. jun: Umrla Borka Pavićević, Irak otvorio ogromna naftna polja stranim firmama...

N1 Info pre 2 sata  |  Beta
Na današnji dan, 30. jun: Umrla Borka Pavićević, Irak otvorio ogromna naftna polja stranim firmama...
Na današnji dan, 30. jun, dogodilo se: 1470. Rođen je Šarl VIII (Charles), kralj Francuske (1483-98), koji je ženidbom sa Anom od Bretanje dobio u miraz Bretanju, poslednju neujedinjenu francusku oblast. 1520. Tokom španskog osvajanja Meksika u Tenočtitlanu, gde je kasnije izgradjen Siudad Meksiko, ubijen je poslednji car Asteškog carstva, Montesuma II Ksokojocin (Montezuma Xocoyotzin). 1859. Preko konopca razapetog nad Nijagarinim vodopadima, Čarls Blondin
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