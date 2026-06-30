Nemanja Vidić pita da li mu je bezbednost i dalje ugrožena: Ovo je policijska zemlja i ništa ne može da se desi ako institucije ne okrenu glavu

Voleo bi da mi neko iz državnih institucija kaže da li je moja bezbednost i dalje ugrožena, rekao je proslavljeni fudbaler Nemanja Vidić u video poruci na društvenim mrežama.

Kako je naveo - "ovo je policijska zemlja i ništa ne može da se desi ako institucije ne okrenu glavu". Podsetimo, Slaviša Kokeza, bivši predsednik Fudbalskog saveza Srbije (FSS) i istaknuti član SNS-a, angažovao je kriminalce da zaprete i fizički napadnu Nemanju Vidića, pokazuju poruke koje je 2020. godine razmenjivao na aplikaciji „skaj”, a do kojih je došao KRIK. Kaže da je za njega razočaravajuće i zabrinjavajuće da saznaje danas da je njegova bezbednost bila