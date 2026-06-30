Olujno nevreme pogodilo Loznicu, Čačak i Ljuboviju: RHMZ izdao upozorenje za područje Kolubarskog i Mačvanskog okruga

Kratkorajna kiša praćena jakim vetrom pala je u Loznici danas oko 18 časova, a jako olujno nevreme zahvatilo je čačanski kraj tokom popodneva.

U Loznici je vetar naneo štetu, lomio grane i nosio delove limenih krovova, javila je Radio-televizija Srbije. U čačanskom selu Prijevor nekoliko minuta je padao grad veličine lešnika. Nevreme praćeno jakom gradom pogodilo je i Ljuboviju. Republički hidrometerološki zavod je u 18 časova upozorio da se u naredna dva sata na području Kolubarskog i Mačvanskog okruga očekuju plјuskovi sa grmlјavinom, jak vetar i kratkotrajan grad. A post shared by 192.RS (@192_rs) U