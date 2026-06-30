RHMZ: Do kraja dana pljuskovi sa grmljavinom, sutra moguće vremenske nepogode

N1 Info pre 2 sata  |  FoNet
RHMZ: Do kraja dana pljuskovi sa grmljavinom, sutra moguće vremenske nepogode

Republički hidrometeorološki zavod najavio je da će do kraja dana biti veoma toplo i malo do umereno oblačno sa lokalnim plјuskovima sa grmlјavinom, ponegde intenzivnijim i češćim u centralnim predelima.

Na širem području Beograda, pretežno u banatskom i sremskom delu, očekuju se plјuskovi sa grmlјavinom. Zavod je upozorio i na vremenske nepogode koje se sutra i u četvrtak očekuju na teritoriji Srbije, ali i Beograda. U sredu i četvrtak očekuje se promenljivo oblačno i nestabilno vreme sa pljuskovima i grmljavinom, a lokalno se očekuju i intenzivniji pljuskovi i pojava grada, kao i jak i olujni vetar u zoni pljuskova. Kada je reč o Beogradu, u sredu uveče i tokom
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