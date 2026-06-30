Studenti poslali poruku podrške Nemanji Vidiću nakon pisanja KRIK-a

N1 Info pre 1 sat  |  nova.rs
Studenti poslali poruku podrške Nemanji Vidiću nakon pisanja KRIK-a
Studenti u blokadi Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu uputili su poruku podrške proslavljenom fudbaleru i velikom čoveku Nemanji Vidiću, nakon što su novinari KRIK-a objavili da je bivši predsednik Fudbalskog saveza Srbije i istaknuti član SNS-a Slaviša Kokeza angažovao kriminalce da zaprete Vidiću i fizički ga napadnu. "Nemanja, ovo nije zahvalnost koja staje u par rečenica. Ti nisi samo legenda fudbala. Ti si dokaz da se čovek meri onim što je spreman da
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