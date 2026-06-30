BIRODI: Vučić vodi kampanju za neraspisane parlamentarne izbore van ustavnih nadležnosti

Biro za društvena istraživanja (BIRODI) saopštio je danas da je obraćanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića iz zgrade Predsedništva, povodom najave novog paketa pomoći za penzionere i građane, primer korišćenja državne funkcije u svrhu kampanje za „neraspisane parlamentarne izbore“.

BIRODI je u saopštenju naveo da je monitoring te organizacije pokazao da je Vučićevo obraćanje prenosila 21 televizija, među kojima su RTS, RTV, Pink, Prva, Kurir TV, Informer TV, Blic TV, K1, Tanjug TV, Euronews Srbija, kao i više lokalnih televizija. Iz BIRODI-ja su istakli da, prema članu 112 Ustava Srbije, predsednik Republike nije nadležan za predstavljanje mera socijalne i ekonomske politike, uključujući jednokratnu pomoć građanima, povećanje penzija,