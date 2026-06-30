Nemanja Vidić o skaj porukama: Voleo bih da mi neko kaže iz državnih institucija da li je moja bezbednost i dalje ugrožena

Proslavljeni fudbaler Nemanja Vidić upitao je državne institucije da li treba da se plaši za sopstvenu bezbednost nakon što je Krik objavio da je Slaviša Kokeza, bivši predsednik Fudbalskog saveza Srbije (FSS) i istaknuti član SNS-a, 2020. godine angažovao kriminalce da mu zaprete i fizički ga napadnu.

Vidić je na svom Instagramu okačio video razgovora sa novinarima Krika koji su ga i obavestili o skaj prepisci u kojoj je Kokeza tražio da mu se prenese da će, ako se još jednom oglasi, „da ide na groblje”. Vidić u objavi navodi da je reč o inicijalnoj reakciji, uz dodatak da taj tekst nije o njemu, već “o sistemu koji dozvoljava da kritika postane pretnja po život”. “Mogu da vam kažem moje mišljenje. Kada postavite uličara da vodi Fudbalski savez i kada pustite