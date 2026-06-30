Broj žrtava zemljotresa u Venecueli porastao na 1.943, povređeno skoro 11.000 ljudi

Newsmax Balkans pre 13 minuta
Broj žrtava zemljotresa u Venecueli porastao na 1.943, povređeno skoro 11.000 ljudi

Broj žrtava u dva zemljotresa koji su prošle nedelje pogodili Venecuelu porastao je na 1.943 ljudi, izjavio je predsednik Narodne skupštine Venecuele Horhe Rodrigez.

Rodrigez je u obraćanju na državnoj televiziji rekao da je u zemljotresima prema dosadašnjim podacima povređeno 10.571 osoba, a da je 6.461 osoba spasena, prenosi španski javni servis RTVE. Prema njegovim rečima, preko 15.000 ljudi je ostalo bez krova nad glavom. Podsetimo, Venecuelu su 24. juna pogodila dva jaka, uzastopna zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni Rihtera, koji su se dogodili u razmaku od 39 sekundi a najteže je bila pogođena priobalna država La
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