(Foto) Spasioci u Venecueli i dalje tragaju za više od 43.000 nestalih nakon razornog zemljotresa

U Venecueli se i dalje traga za oko 43.000 ljudi nedelju dana nakon razornih zemljotresa koji su pogodili tu zemlju, saopštile su vlasti te zemlje. Spasilačke ekipe nastavljaju operacije u najteže pogođenim područjima, dok je broj žrtava i dalje u porastu.

Veb-sajt za nestale osobe navodi da "još nema kontakta" sa 43.251 prijavljenom osobom, što je pad u odnosu na prethodni dan kada je broj nestalih bio oko 46.000, preneo je Sky news. Prema podacima koje su objavile vlasti, predsednik Narodne skupštine Horhe Rodrigez saopštio je da je u zemljotresima poginulo 1.719 ljudi, dok je 5.034 povređeno, a 15.866 ostalo bez svojih domova. Foto: Tanjug/AP/Matias Delacroix Foto: Tanjug/AP/Matias Delacroix Foto: Tanjug/AP/Matias