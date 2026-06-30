(Foto) Spasioci u Venecueli i dalje tragaju za više od 43.000 nestalih nakon razornog zemljotresa

Newsmax Balkans pre 3 sata
(Foto) Spasioci u Venecueli i dalje tragaju za više od 43.000 nestalih nakon razornog zemljotresa

U Venecueli se i dalje traga za oko 43.000 ljudi nedelju dana nakon razornih zemljotresa koji su pogodili tu zemlju, saopštile su vlasti te zemlje. Spasilačke ekipe nastavljaju operacije u najteže pogođenim područjima, dok je broj žrtava i dalje u porastu.

Veb-sajt za nestale osobe navodi da "još nema kontakta" sa 43.251 prijavljenom osobom, što je pad u odnosu na prethodni dan kada je broj nestalih bio oko 46.000, preneo je Sky news. Prema podacima koje su objavile vlasti, predsednik Narodne skupštine Horhe Rodrigez saopštio je da je u zemljotresima poginulo 1.719 ljudi, dok je 5.034 povređeno, a 15.866 ostalo bez svojih domova. Foto: Tanjug/AP/Matias Delacroix Foto: Tanjug/AP/Matias Delacroix Foto: Tanjug/AP/Matias
Otvori na newsmaxbalkans.com

Povezane vesti »

(Video) "Pala je kao kartonska kutija pred mojim očima!" Zgrada u Grčkoj se srušila u sekundi, jedna osoba nestala, žena…

(Video) "Pala je kao kartonska kutija pred mojim očima!" Zgrada u Grčkoj se srušila u sekundi, jedna osoba nestala, žena gledala užasnu scenu i vrištala: "Mog doma više nema!"

Blic pre 1 sat
VIDEO Srušila se četvorospratnica u Atini: Spasioci tragaju za zatrpanima

VIDEO Srušila se četvorospratnica u Atini: Spasioci tragaju za zatrpanima

Nova pre 1 sat
"Srušila se kao kartonska kutija" Detalji katastrofe u Atini: Uhapšeno pet osoba zbog urušavanja zgrade, u toku je spasilačka…

"Srušila se kao kartonska kutija" Detalji katastrofe u Atini: Uhapšeno pet osoba zbog urušavanja zgrade, u toku je spasilačka operacija (foto/video)

Kurir pre 2 sata
U Atini se srušila četvorospratnica, spasilačke ekipe pretražuju ruševine

U Atini se srušila četvorospratnica, spasilačke ekipe pretražuju ruševine

Insajder pre 3 sata
Srušila se stambena zgrada u Atini: U toku potraga za zatrpanima

Srušila se stambena zgrada u Atini: U toku potraga za zatrpanima

NIN pre 3 sata
Radnici shvatili šta se dešava pa zvonili stanarima: Zgrada se odmah potom srušila, uhapšeno pet osoba

Radnici shvatili šta se dešava pa zvonili stanarima: Zgrada se odmah potom srušila, uhapšeno pet osoba

Mondo pre 3 sata
Haos u centru Atine: Urušila se stambena zgrada; Spasioci tragaju za zatrpanim ljudima FOTO/VIDEO

Haos u centru Atine: Urušila se stambena zgrada; Spasioci tragaju za zatrpanim ljudima FOTO/VIDEO

B92 pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ZemljotresTanjugVenecuela

Svet, najnovije vesti »

Zaklela se da će vladati čvrstom rukom kao nekad njen otac: Ko je Keiko Fudžimori, nova predsednica Perua?

Zaklela se da će vladati čvrstom rukom kao nekad njen otac: Ko je Keiko Fudžimori, nova predsednica Perua?

Danas pre 49 minuta
Kalas: Turska ključni partner EU u bezbednosti, migracijama i energetici

Kalas: Turska ključni partner EU u bezbednosti, migracijama i energetici

N1 Info pre 48 minuta
Više od 90 država šalje delegacije na sahranu ajatolaha Alija Hamneija

Više od 90 država šalje delegacije na sahranu ajatolaha Alija Hamneija

RTV pre 49 minuta
Mađarska kompletirala flotu Gripena: Novi lovci stigli u Kečkemet, 18 aviona u službi

Mađarska kompletirala flotu Gripena: Novi lovci stigli u Kečkemet, 18 aviona u službi

Aero.rs pre 49 minuta
Vrhovni sud SAD potvrdio zabranu transrodnim sportistkinjima za ženska takmičenja

Vrhovni sud SAD potvrdio zabranu transrodnim sportistkinjima za ženska takmičenja

BBC News pre 44 minuta