(Foto) Velika iznenađenja na Svetskom prvenstvu: Ispali Holandija i Nemačka, Maroko i Paragvaj u osmini finala

Newsmax Balkans pre 10 minuta
(Foto) Velika iznenađenja na Svetskom prvenstvu: Ispali Holandija i Nemačka, Maroko i Paragvaj u osmini finala

Maroko i Paragvaj plasirali su se u osminu finala Svetskog prvenstva posle dramatičnih mečeva odlučenih posle izvođenja penala. Marokanci su eliminisali Holandiju, dok je Paragvaj bio bolji od Nemačke.

Fudbalska reprezentacija Maroka plasirala se u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto je posle boljeg izvođenja penala eliminisala Holandiju rezultatom 1:1 (3:2). Junak Marokanaca bio je golman Bonu, koji je u penal-seriji odbranio udarac Kresensiju Samervilu. Za Holandiju su penale promašili Džastin Klajvert i Kvinten Timber, dok je na drugoj strani Neil Al Ajnaui šutirao preko gola, a Ašraf Hakimi pogodio stativu. Foto: Tanjug/AP/Moises Castillo Foto:
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