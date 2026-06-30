(Foto) Vučić na pokaznoj vežbi Žandarmerije: Policajci na terenu moraju da imaju veće plate

Newsmax Balkans pre 1 sat  |  Newsmax Balkans
(Foto) Vučić na pokaznoj vežbi Žandarmerije: Policajci na terenu moraju da imaju veće plate

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je na pokaznoj vežbi Žandarmerije u Lipovici da policajci koji rade na terenu treba da imaju veća primanja od kolega u kancelarijama, navodeći da postojeći sistem mora da bude promenjen kako bi se motivisao rad u operativnim jedinicama.

"Nikad nije bio slučaj ranije da imaju veće plate policajci na terenu od policajaca koji rade u kancelarijama. To mora da se ispravlja", poručio je predsednik Srbije u Lipovici, gde se održava pokazna vežba Žandarmerije. Foto: Tanjug/Dejan Živančević Foto: Tanjug/Dejan Živančević Foto: Tanjug/Dejan Živančević Foto: Tanjug/Dejan Živančević Foto: Tanjug/Dejan Živančević Foto: Tanjug/Dejan Živančević Foto: Tanjug/Dejan Živančević Foto: Tanjug/Dejan Živančević Foto:
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