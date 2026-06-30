Oboreni temperaturni rekordi u Splitu, Zadru i Šibeniku: Deo Dalmacije zahvatilo nevreme praćeno pljuskovima i gradom

Newsmax Balkans pre 4 sati
Oboreni temperaturni rekordi u Splitu, Zadru i Šibeniku: Deo Dalmacije zahvatilo nevreme praćeno pljuskovima i gradom

Nakon što su tokom dana u Splitu, Zadru i Šibeniku oboreni apsolutni temperaturni rekordi, posle podne je deo južne Dalmacije zahvatilo grmljavinsko nevreme praćeno obilnim pljuskovima i gradom.

Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, na meteorološkoj stanici u Šibeniku u 11 časova izmereno je čak 37,7 stepeni Celzijusa. Reč je o temperaturi vazduha izmerenoj u kontrolisanim uslovima, u hladu i na dva metra iznad tla, piše Zadarski list. Time je u Šibeniku oboren junski temperaturni rekord koji je važio gotovo 19 godina. Dosadašnja najviša junska temperatura u tom gradu zabeležena je 25. juna 2007. godine. Novi rekord izmeren je i u Zadru, gde
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