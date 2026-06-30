Sedam državljana Srbije povređeno u eksploziji plinske boce u Austriji, helikopterima prebačeni u bolnicu

Sedam državljana Srbije povređeno je u eksploziji plinske boce koja se dogodila na prostoru aerodroma u Heršingu kod Linca u Austriji, prenose austrijski mediji.

Dvojica muškaraca zadobila su teške povrede i helikopterima hitne pomoći prebačeni su u Univerzitetsku bolnicu AKH u Beču. Nesreća se dogodila u subotu oko 15.20 časova, kada su vozači u poluprikolici pokušali da pripreme obrok koristeći plinsku bocu, piše Ooe.orf.at. Iz za sada nepoznatih razloga došlo je do njene iznenadne eksplozije. Kako austrijski mediji prenose, u prikolici su se nalazile i drvene palete, koje su se nakon detonacije zapalile, a požar je ubrzo